RC Lens. Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 ?

Le RC Lens entame une nouvelle saison avec un effectif remanié, des joueurs à l’entraîneur.

Pierre Sage pourra compter sur un effectif tout ou presque avancé dans sa construction type de la saison, au moment d’entamer la première journée du championnat de France de Ligue 1. Le nouveau coach du RC Lens a reçu un coup de pouce de sa direction avec le transfert de Florian Thauvin, un joueur au CV attractif avec son titre de champion du monde et un profil rompu à l’exigence du football national.

Andy Diouf, le plus bankable

A 32 ans, Thauvin n’est toutefois plus le joueur aussi bankable sur le marché des transferts qu’il a notamment pu l’être au service du concurrent Olympique de Marseille. C’est son partenaire au milieu de terrain Andy Diouf qui a cette étiquette dans le groupe lensois, avec une valorisation estimée à 15 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

A part le défenseur axial Samson Baidoo, il vaut sinon a minima le triple que tous ses coéquipiers du onze type de la saison 2025-2026, celui que donne le journal L’Equipe. Ce collectif est valorisé à 57,5 millions d’euros, soit un joueur à la moyenne légèrement supérieure à 5 millions d’euros ; c’est l’estimation de Thauvin, de l’attaquant Martin Satriano ou du capitaine Adrien Thomasson.

Combien vaut le 11 type de la saison 2025-26 du RC Lens ?

Robin Risser = 1,5 M€

Jonathan Gradit = 4 M€

Samson Baidoo = 8 M€

Matthieu Udol = 3,5 M€

Ruben Aguilar = 3,5 M€

Andy Diouf = 15 M€

Adrien Thomasson = 5 M€

Deiver Machado = 3 M€

Florian Thauvin = 5 M€

Morgan Guilavogui = 4 M€

Martín Satriano = 5 M€

TOTAL = 57,5 M€