RC Lens 2e, les clubs de foot les plus bénéficiaires sur le mercato en 2024-25

C’était une volonté affichée par le patron du club, le RC Lens a réussi son objectif financier en dégageant plus de 100 M€ de bénéfices grâce aux deux périodes du mercato de la saison 2024-2025.

Dans un marché des transferts où les dépenses atteignent des sommets, le RC Lens s’est distingué comme l’un des acteurs les plus avisés d’Europe. Le club artésien affiche un bénéfice net impressionnant de 106 millions d’euros sur la saison 2024-25 selon une étude publiée par le CIES, se classant deuxième au niveau mondial des clubs les plus bénéficiaires, juste derrière Leeds United.

La stratégie du club nordiste s’est révélée particulièrement payante lors du mercato hivernal, générant un bénéfice net de 86 millions d’euros, qui s’ajoute aux 20 millions engrangés l’été précédent. Cela se justifie pour principale partie, par la cession record du défenseur Abdukodir Khusanov à Manchester City (40 M€ + 10 M€ de bonus). Cette performance place les Sang et Or devant des clubs prestigieux comme Benfica et le FC Porto, pourtant reconnus pour leur expertise dans le trading de joueurs.

La Premier League au premier rang des dépenses et des recettes

Le contraste est saisissant avec les clubs de Premier League. Brighton & Hove Albion se distingue comme le plus gros déficitaire, accusant un solde négatif de 253 millions d’euros sur les deux fenêtres de transferts – 197 millions en été et 56 millions en hiver. Un investissement conséquent qui témoigne des ambitions du club anglais pour s’installer durablement dans l’élite.

Manchester City illustre parfaitement la volatilité du marché. Les champions d’Angleterre sont passés du statut de club le plus bénéficiaire de l’été avec 157 millions d’euros de gains nets, à celui de plus gros dépensier de l’hiver avec un déficit de 226 millions.

Dans les grands championnats européens, les déficits les plus importants ont été enregistrés par l’Atlético Madrid en Espagne (-116 millions), l’AS Rome en Italie (-111 millions) et le Bayern Munich en Allemagne (-63 millions). L’influence de la Saudi Pro League continue de grandir, avec des clubs comme Al-Nassr (-175 millions) et Al-Ittihad (-132 millions) figurant parmi les plus gros investisseurs.

En France, la réussite lensoise s’inscrit dans une tendance plus large de gestion financière positive. Le Toulouse FC et le LOSC Lille complètent le podium des clubs français les plus bénéficiaires, avec des gains nets respectifs de 54 et 49 millions d’euros, confirmant la réputation croissante de la Ligue 1 comme championnat formateur.

Ces chiffres incluent les montants fixes, les bonus et les pourcentages à la revente

Les clubs les plus bénéficiaires sur le mercato cette saison 2024-2025

Leeds United (Premier League) = +132 M€

RC Lens (Ligue 1) = +106 M€

Burnley FC (Premier League) = +101 M€

Benfica (Liga Portugal) = +92 M€

FC Porto (Liga Portugal) = +82 M€

Ajax Amsterdam (Eredivisie) = +73 M€

SE Palmeiras (Brasileirão) = +65 M€

FC Nordsjælland (Superliga) = +63 M€

Royal Antwerp (Jupiler Pro League) = +61 M€

Newcastle United (Premier League) = +54 M€

…

Toulouse FC (Ligue 1) = +54 M€

LOSC Lille (Ligue 1) = +49 M€

OGC Nice (Ligue 1) = +45 M€

Stade de Reims (Ligue 1) = +53 M€