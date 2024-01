Rafael Nadal: Un sponsor lui adresse une étonnante réclamation pour 2024

Babolat se réjouit du retour de Rafael Nadal sur le circuit et le fait savoir… à sa manière !

Rafael Nadal est de retour sur les terrains de tennis après une longue année à s’en tenir à l’écart, pour soigner son corps meurtri par les années de pratique. L’Espagnol va disputer le tournoi de Brisbane pour sa rentrée, son come back fait le bonheur de tous, les spectateurs les premiers, ses adversaires également, tous respectueux de l’homme et de l’athlète, et bien sûr les sponsors personnels du joueur.

Que Rafael Nadal joue moins vite pour montrer sa raquette

Parmi ceux-là, la marque français Babolat qui l’équipe en lui fournissant les raquettes, les grips, les cordages et la bagagerie. A l’heure des voeux de la nouvelle année 2024, Babolat en formule un des plus singuliers à l’attention de l’ancien numéro un mondial : « Depuis 26 ans, tu es à nos côtés. Depuis 26 ans, nous te soutenons. Ensemble nous avons écrit quelques-uns des pages les plus incroyables du tennis et nous souhaitons voir cette histoire durer encore longtemps. Aujourd’hui, nous entamons un 27e chapitre avec toi. Mais pour cette nouvelle année, on te le demande : pourrais-tu s’il te plaît jouer moins vite. Histoire de voir enfin notre nouvelle raquette Pure Aero Rafa Origin ? ».

Peut-être le dernier tour de piste d’un champion hors normes

Le tout est accompagné d’un visuel du Majorquin « giflant » une balle, avec une image est floutée au niveau des mains et de la raquette. C’est à la fois drôle et flatteur pour l’ambassadeur de Babolat. Laquelle marque ajoute dans son communiqué : « Rafa est de retour sur les courts pour le tournoi de Brisbane ! Les passionnés s’apprêtent à vivre avec leur idole des moments uniques où chaque point sera à savourer sans modération. » Profitons-en car en effet, ce sont peut-être les derniers d’une carrière à la hauteur de ce come-back : grandiose.