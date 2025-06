Qui va gagner la prochaine Ligue des champions 2026 selon les bookmakers ?

Une Ligue des champions s’achève, une autre se prépare déjà.

Le football est éternel recommencement. A peine digéré le premier sacre du Paris Saint-Germain dans l’édition 2025 de la Ligue des champions, que les bookmakers se projettent déjà sur la prochaine. Trois clubs français la disputeront de façon certaine. Peut-être quatre, si l’OGC Nice passe les barrages.

Etonnamment, au lendemain du succès du Paris Saint-Germain sur l’Inter Milan, les champions de France ne sont pas les premiers favoris. Les Lombards non plus d’ailleurs. Eux sont de plus lointains outsiders avec une cote moyenne de 23 contre un. Quant aux Parisiens, ils se placent parmi les plus sérieux outsiders à la cote de 8. La même que les Gunners d’Arsenal qu’ils ont éliminé en demi-finale.

Le PSG en outsider, l’OM, l’ASM et l’OGCN convaincs moins

C’est peut-être parce qu’il n’est rien de plus difficile que de confirmer d’une saison sur l’autre. Mieux que le PSG, les bookmakers placent le Real Madrid (cote de 7) et les Reds de Liverpool (6,5), en premiers candidats au titre.

Côté Français, seul Paris est jugé « crédible » pour la gagne. Plus loin, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se partagent une même cote de 100 et plus contre un. Et plus de 200 pour l’OGC Nice, à condition nous le disions, que les Aiglons se qualifient pour le tableau final.