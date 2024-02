OM, RC Lens, Stade Rennais: Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

La Ligue Europa entame sa phase à élimination directe.

La Ligue Europa suite et fin, avec à compter de ce jeudi le début de la phase éliminatoire. Et une étape majeure, qui marque l’entrée en lice des clubs reversés de la Ligue des champions au titre de leur troisième place de groupes. C’est notamment le cas du RC Lens, pour l’un des quatre clubs engagés à ce stade des barrages, avec l’OM, le TFC et le Stade Rennais en plus.

Liverpool, Bayer Leverkusen et AC Milan en principaux favoris

Forcément que ce tour supplémentaire vers les huitièmes de finale, pour lesquels sont déjà qualifiés tous les premiers de leurs groupes respectifs de cette Ligue Europa, réduit conséquemment les chances de chacun de remporter le tournoi. C’est l’une des justifications à la position de l’AC Milan, logiquement un prétendant solide, mais chez les bookmakers, le club lombard est devancé de Liverpool en premier favori, donné vainqueur à la cote moyenne de 2,5, et le Bayer Leverkusen, à 5. L’AC Milan suit à 10.

Le RC Lens et l’OM jouent des coudes pour les clubs français

Et les clubs français ? Ils ne sont tous que de lointains outsiders. Avec le RC Lens et l’Olympique de Marseille en tête de liste et en alternance selon les bookmakers. La cote moyenne des Nordistes qui gagnent le tournoi est de 30, plutôt proche de celle attribuée aux Sudistes. Au Stade Rennais la cote est de 40 et elle grimpe à plus de 60 pour le TFC.