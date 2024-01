PSG: Une saison 2023 à 109,8 M€ net de pertes. Les détails d’un nouvel exercice déficitaire

Une saison 2022-2023 à -109,8 M€ de pertes nettes pour le PSG.

Certes elles se réduisent sur un an, après un exercice 2021-2022 sur cet aspect record à -368,7 millions d’euros net, mais le PSG a encore terminé la saison 2023 dernière avec des pertes financières, à hauteur de 109,8 millions d’euros, d’après les chiffres communiqués par Football Benchmark, la division de KPMG. En Europe, seule la Juventus fait pire avec 123,7 millions d’euros.

Le PSG a réduit ses pertes mais elle restent supérieures à 100 M€ en 2023

Pour autant, le PSG a significativement augmenté son chiffre d’affaires, hors opérations sur le marché des transferts, de +20% d’une saison à l’autre. Mieux, à 801,7 millions d’euros, il a le troisième revenu le plus élevé du football européen, derrière le Real Madrid (830,5 M€) et Manchester City (826 M€). Au Paris Saint-Germain, les droits TV rapportent 215,9 millions d’euros, la billetterie et abonnements, 153,1 millions d’euros et les accords commerciaux, 399,4 millions d’euros.

Une masse salariale qui pèse lourd sur les recettes du club

Seulement, à 633,7 millions d’euros, la masse salariale du club champion de France est la deuxième plus fournie du Vieux continent, derrière celle du FC Barcelone, à 639,3 millions d’euros. Surtout, elle pèse à elle seule 79% des recettes générées sur la saison 2022-2023.