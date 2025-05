PSG. Un sponsor installe un piano sur le toit du Parc des Princes

Expérience inédite pour Aurélien Froissart que de jouer de son instrument fétiche juché sur le toit du Parc des Princes

L’événement de l’année et peut-être de l’histoire toute entière du Paris Saint-Germain se joue ce samedi en soirée, avec la grande finale de la Ligue des champions que le club de la capitale dispute à l’Inter Milan. Tout Paris est concerné, en premier chef toutes les parties centrales du club, des joueurs aux employés, en passant par les partenaires commerciaux.

Une reprise de l’hymne des supporters par le pianiste Aurélien Froissart

C’est à ce propos que l’un d’eux, en l’espèce l’un des plus premium présent à l’avant du maillot des joueurs de Luis Enrique, a profité de l’occasion pour activer le partenariat d’une manière des plus originales. C’est une opération géante initiée par le PSG et la compagnie aérienne Qatar Airways, qui ont mutualisé leur forces, pour hisser sur le toit du Parc des Princes rien d’un moins qu’un piano.

Evidemment que l’intérêt de la manoeuvre consiste à sublimer le moment, par la présence d’un musicien de talent. A donc été choisi Aurélien Froissart, une star des réseaux sociaux (11 millions d’abonnés sur Instagram et l’auteur de la 4e vidéo la plus regardée sur la plateforme), pour une reprise personnelle et singulière de l’hymne des supporters parisiens, « Tous ensemble on chantera ». La mélodie se répand jusqu’aux péniches au pied de la tour Eiffel où une hôtesse de la compagnie reprend les dernières notes de la composition.