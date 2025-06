PSG. Un salaire « mirobolant » pour Luis Campos au PSG

Luis Campos a prolongé jusqu’en 2030 avec le PSG.

Luis Campos s’inscrit dans la durée avec le Paris Saint-Germain. Le conseiller sportif du club, dévolu au rôle de directeur sportif, a prolongé son contrat jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. A cette occasion, le dirigeant portugais aurait négocié une revalorisation salariale considérable qui le hisserait dans la hiérarchie des plus hautes rémunérations du club parisien.

C’est ce que révèle le journaliste Loïc Tanzi dans un podcast de L’Equipe. Que le nouveau contrat de Campos avec QSI, actionnaire principal du PSG, comporterait des émoluments qualifiés de « mirobolants ». Selon ses estimations Luis Campos s’inscrit depuis cette extension dans le « top 10 des salaires des joueurs » du collectif de Luis Enrique.

Pour mettre ces chiffres en perspective, le dixième salaire du PSG correspond actuellement à celui de Presnel Kimpembe (650 000 euros brut par mois), tandis qu’Ousmane Dembélé occupe le sommet de la hiérarchie avec 1,5 million d’euros brut mensuel.

Cette revalorisation substantielle accompagne un élargissement significatif des missions de Campos. Passé du statut de « Conseiller Football » de l’équipe masculine à celui de « Conseiller Sportif » de l’ensemble du groupe QSI, le Portugais supervise désormais un périmètre bien plus vaste. Ses nouvelles prérogatives s’étendent aux autres investissements sportifs de QSI, incluant le club portugais de Braga et les projets d’acquisition de Malaga en Espagne et du KAS Eupen en Belgique.

Cette politique de rémunération élevée s’inscrit dans la philosophie du PSG, qui investit pour s’attacher les services des meilleurs profils. Luis Enrique, l’entraîneur, bénéficie d’ailleurs d’un traitement similaire avec un salaire estimé à 1 million d’euros brut par mois depuis sa prolongation en février dernier. L’association Campos/Enrique et son entente au quotidien dans le travail est la source même du désir de continuité voulue par le Paris SG.