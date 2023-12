PSG Transfert : Qui pourrait signer cet hiver selon les bookmakers ?

Sur la liste des clubs qui pourraient recruter Osimhen chez les bookmakers anglais, le PSG est cité.

Tandis que le club travaille à l’arrivée des deux pistes brésiliennes, le milieu axial, Gabriel Moscardo et le défenseur Lucas Belardo, quelles autres recrues le PSG pourrait-il bien signer sur le mercato de l’hiver qui débute ce lundi 1er janvier et va se poursuivre jusqu’à la fin du mois ? Chez les bookmakers d’Angleterre, il n’y a, à quelques heures de l’ouverture officielle du marché, aucune piste qui ne soit bouillante sinon seulement chaude.

Le PSG n’est jamais donné favori chez les bookmakers

Le champion de France est bien cité sur plusieurs profils, mais sur aucun il est placé en favori. Jamais mieux qu’un outsider. Et même là, l’hypothèse est à relativiser, comme avec Victor Osimhen qui vient de prolonger avec le Napoli, une manière pour lui de fixer son avenir, au moins à court terme jusqu’à la fin de la saison. Que l’ancien attaquant du Losc vienne au PSG cet hiver est coté à 14.

Victor Osimhen, Jadon Sancho et autre Raphael Varane…

A 20 contre un, il y a la piste Jadon Sancho, l’attaquant anglais qui lui devrait bien quitter Manchester United cet hiver pour obtenir du temps de jeu. Mais à 2 contre un, le Borussia Dortmund est le plus gros favori du moment. Pour d’autres noms, aux cotes plus élevées donc plus incertaines, il ya le milieu portugais de Fulham, João Palhinha (à 26), l’ex gardien de Manchester United, présentement libre sur le mercato, David de Gea (33) et un autre pensionnaire actuel des Red Devils, le défenseur français Raphael Varane, à 40 contre un.