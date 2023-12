PSG – TFC: Combien coûtent les billets pour le Trophée des champions ?

Le match PSG – TFC au Trophée des champions se jouera au Parc des Princes le 3 janvier.

(Re)programmé le 3 janvier, le Trophée des champions de la saison 2022-23 dernière, qui n’avait pu se jouer comme à l’ordinaire dans le courant de l’été par défection de l’organisateur du match initialement prévu en Thaïlande. A défaut c’est donc en France et au début de l’année civile à venir que va se dérouler l’affrontement du club champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Un PSG – TFC à disputer… au Parc des Princes, l’antre du collectif parisien.

Un PSG – TFC sans les ultras des deux camps

Cela fait quelque peu grincer des dents, mais paradoxalement dans les deux. Les ultras des deux bords dénonçant notamment communément la politique tarifaire du match, raison pour laquelle ils ont choisi le boycott des débats. Les tarifs justement quels sont-ils ? La Ligue de football professionnel (LFP) qui organise la rencontre a ouvert ce lundi la billetterie. Pour les accessits du grand public, c’est-à-dire autrement que les places en virages réservés aux deux camps, il faudra compter un minimum de 55 euros.

De 55 à 120 € pour le grand public

Cela pour une place en catégorie 6, de part et d’autre et en hauteur, des tribunes latérales. Ensuite, plus la pelouse et les acteurs du terrain sont proches, plus les prix augmentent. A 60 euros en catégorie 5, 75 euros la 4, 85 euros la 3, 100 la 2 et jusqu’à 120 euros en catégorie 1, sur le bas non loin du tunnel de l’entrée des joueurs.