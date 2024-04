PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Rodrygo sur le mercato

Rodrygo est un joueur convoité, mais qui n’est pas désireux de partir.

Autant débuter par la fin : le très populaire programme El Larguero sur la Cadena Ser en Espagne assure, de la voix de l’entourage du joueur, qu’il souhaite poursuivre l’aventure au Real Madrid. Les mêmes néanmoins confient aux journaliste de la radio, que Rodrygo est suivi en Europe, principalement de la Premier League par Manchester City et United, ainsi que Liverpool et Arsenal. Et en France, le Paris Saint-Germain.

Le PSG parmi les 5 clubs sur la piste de Rodrygo

En gros, les quelques rares qui ont les finances assez larges pour viser le recrutement de l’ailier brésilien de 23 ans, arrivée au Real Madrid en 2019, pour 45 millions d’euros payés au FC Santos et depuis prolongé à l’automne dernier, jusqu’en juin 2028. Outre le fait qu’il souhaite donc rester au club de la capitale d’Espagne, Rodrygo jouit d’une valorisation relativement élevée. Voire très élevée, puisque les spécialistes ne s’accordent pas franchement à son sujet.

De 100 à près de 250 M€ sa valorisation sur le mercato

Au plus bas, il y a l’estimation de Transfermarkt, à 100 millions d’euros. En suivant, celle de Football Benchmark, à 115,4 M€. A plus du double, enfin, l’Observatoire du football et ses chercheurs qui en janvier dernier, valorisaient l’international brésilien à 247,9 millions d’euros, le considérant alors comme le quatrième joueur le plus cher dans le monde. Evidemment cela fait beaucoup à investir et cela n’est que valorisation estimée, car pour le Real Madrid il peut potentiellement valoir jusqu’à 1 milliard d’euros comme l’équivalent de sa clause libératoire.

Le Real Madrid l’a prolongé et augmenté en novembre dernier

En prolongeant, Rodrygo a gagné cinq saisons contractuelles avec le Real Madrid et au passage une substantielle augmentation de son salaire qui a presque doublé à l’occasion, en passage de près de 585 000 euros brut mensuels à l’équivalent du million qu’il perçoit désormais.