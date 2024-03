PSG: Pierre Ducrocq et son agence recrutent un Titi parisien

Tony Mendy a rejoint l’agence Kemari pour l’accompagner dans sa carrière sportive.

En tant qu’ancien joueur emblématique du Paris Saint-Germain, il est logique de voir Pierre Ducrocq lorgner avec intérêt sur le club qui l’a révélé dans le monde du football. Devenu représenté de joueurs pour l’agence Kemari dont il est l’un des trois associés, lui et ses partenaires viennent de recruter un talent en devenir du club de la capitale.

L’agence Kemari recrute le jeune Tony Mendy

Il s’appelle Tony Mendy, il a 17 ans et évolue au sein de l’équipe des U19 du Paris Saint-Germain. Notamment en Youth League, l’équivalent de la Ligue des champions pour les footballeurs apprentis professionnels. Tony Mendy est un joueur offensif, à l’aise dans l’axe de l’attaque ou sur les côtés, qui a déjà validé bien des acquis hors des pelouses de football.

Un joueur offensif qui s’inspire de ce que le PSG a de meilleur

Car en plus de pouvoir compter sur un représentant sportif, comme les plus grands de sa discipline, il est un jeune du pôle des espoirs de l’équipementier Adidas. Il n’a pas encore signé de contrat professionnel, mais maintenant qu’il a son conseil, ça ne saurait probablement durer pour celui qui disait dans Onze Mondial s’inspirer de Kylian Mbappé et de Neymar pour progresser.