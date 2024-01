PSG, OL, Losc: Où va jouer Kurzawa selon les bookmakers ?

Quel futur pour Layvin Kurzawa ?

Officiellement entré dans la dernière ligne droit de son contrat signé jusqu’au 30 juin de cette saison 2023-2024, Layvin Kurzawa terminera-t-il l’exercice sportif au service du Paris Saint-Germain. Cela est bien possible considérant que le latéral a jusqu’ici toujours voulu honorer jusqu’au bout son contrat, même en se sachant tenu à l’écart des terrains.

Qu’il reste au PSG l’option première des bookmakers

D’ailleurs, l’hypothèse qu’il au PSG après ce mercato de janvier est la plus sûre chez les bookmakers anglais qui s’intéressent au futur du gaucher de 31 ans. Cela vaut un cote de deux contre un. Mais peut-être, même s’il ne part pas définitivement, le joueur consentira-t-il à être prêté, comme il y a un an à Fulham en Angleterre.

L’OL et le Losc placés en embuscade chez les opérateurs

Définitivement ou sous la forme d’un prêt, si Layvin Kurzawa doit partir il se pourrait qu’il reste en France. Car les deux clubs qui tiennent la corde derrière le PSG évoluent en Ligue 1 : l’OL et le Losc flanqués d’une même cote de 4. Derrière ces équipes suivent la Roma à la cote de 7 et Newcastle et Nottingham Forest, à 11.