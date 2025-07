PSG, OL. Au moins 177k€ à venir avec l’Euro féminin de football

Grace Geyoro est l’un des joueuses du PSG appelées à disputer l’Euro 2025 en Suisse.

L’Euro de football féminin rapporte aux clubs qui laissent à disposition des nations qualifiées, des joueuses de leurs effectifs. En France, deux formations sont plus particulièrement concernées : le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, désormais appelé OL Lyonnes pour la section féminine.

L’UEFA qui organise le tournoi prévoit une rétribution de 985 euros journaliers au bénéfice des clubs, pour chaque joueuse concernée. Cela comprend les dix jours de préparation précédents le tournoi, le nombre total de jours de participation à la compétition, plus un jour de voyage supplémentaire vers la Suisse où se dispute cet Euro 2025.

9 internationales au PSG comme à OL Lyonnes

En sachant qu’a minima, chaque joueuse rapporte 19 700 € à son employeur. Et jusqu’à un maximum de 36 445 euros, pour une joueuse d’une équipe du groupe A qui a atteint la finale. Le PSG et l’OL ont chacun neuf internationales, dont la majorité évolue sous le maillot de l’équipe de France.

Cela suppose donc un minimum garanti de 177 300 euros, mais sûrement plus car dans la liste des sélectionnées, il est certain que quelques-unes au moins parviendront à sortir de poules. Et qui sait, à remporter ce championnat des nations qui débute ce mercredi 2 juillet, pour s’achever le 27 du même mois.