PSG. Un nouveau sponsor sur le maillot des féminines

Nuna, nouveau sponsor sur le maillot des filles du PSG.

A nouveau maillot – l’édition 2025-2026 dévoilée ce jeudi soir -, nouveau sponsor pour l’habiller. L’équipe féminine du Paris Saint-Germain recrute la marque Nuna, en tant que commanditaire visible à l’avant de la tunique, au-dessus du logo du club parisien. Le partenariat est signé pour trois ans, Nuna, une marque internationale de puériculture est le quinzième sponsor associé à la section féminine du club de la capitale.

« Ce partenariat avec Nuna marque une étape importante dans notre volonté de construire un projet fort et attractif pour notre équipe féminine. Il vient renforcer son positionnement comme vitrine incontournable du football féminin de haut niveau », indique par communiqué le nouveau directeur des revenus du PSG, Richard Heaselgrave.

15e sponsor de l’équipe et le 4e sur le maillot

« L’équipe féminine du Paris Saint-Germain incarne l’ambition, l’innovation et l’élégance – autant de qualités qui résonnent parfaitement avec l’ADN de NUNA. Nous sommes fiers de soutenir cette équipe et de contribuer, à travers ce partenariat, à créer des moments forts pour les familles et les fans du club », poursuit la directrice du marketing chez Nuna, Marta Piña Fernández.

Nuna devient le quatrième commanditaire sur le maillot de L’Equipe avec Qatar Airways en principal à l’avant, Visit Rwanda sur la manche et FDJ dans le dos.