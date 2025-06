PSG. Le PSG révèle son maillot 2025-2026 inspiré de la Tour Eiffel

Le maillot de l’après. Celui qui suit la saison la plus mémorable de l’histoire du Paris Saint-Germain vient de sortir ce mercredi soir. Le club et son équipementier Nike officialise la tunique principale que porteront les hommes de Luis Enrique la saison 2025-2026 prochaine. Et avant cela, dès ce dimanche 15 juin contre l’Atlético Madrid, à l’ouverture de la Coupe du monde des clubs.

La Dame de fer en motif d’inspiration

Cette nouvelle version puise son inspiration dans le monument le plus emblématique de la capitale de France : la Tour Eiffel et l’armature métallique qui la caractérise. Le fond de la pièce est de couleur bleu nuit, il s’accompagne de rouge et de blanc, classiquement pour un maillot premier du PSG. Il sera porté par-dessus un short à dominante de bleu nuit assorti.

Avec l’étoile à la coupe du monde des clubs

Disponible dès ce jeudi 12 juin sur toutes les plateformes dont celle de l’équipementier Nike ce maillot domicile 2025-2026 ne porte pas l’étoile symbolique des champions d’Europe, sur la version vendue au grand public. Mais les joueurs sur le rectangle vert l’auront, plantée fièrement sur la poitrine aussi longtemps qu’ils évolueront à la Coupe du monde des clubs. Pour la suite, en championnat de Ligue 1, ou en Ligue des champions à la défense du trophée, c’est encore plus incertain.