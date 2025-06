PSG. Les 11 joueurs du PSG les plus chers sur le mercato selon le CIES

Désiré Doué est le deuxième joueur le plus cher du PSG. Et le deuxième chez les footballeurs français, après Mbappé.

Dans la foulée du premier sacre du club en Ligue des champions l’Observatoire du football CIES confirme une tendance désormais manifeste avec le Paris Saint-Germain : Avec 11 joueurs dans le top 100 des footballeurs les plus valorisés au monde en ce mois de juin 2025, le club de la capitale est celui qui place le plus de ses membres dans le palmarès.

En tête des Parisiens, João Neves (117,8 M€) et Désiré Doué (108,7 M€) incarnent parfaitement la nouvelle philosophie du PSG axée sur la jeunesse. Ces deux milieux de terrain, âgés respectivement de 20 et 20 ans, franchissent la barre symbolique des 100 millions d’euros, rejoignant ainsi l’élite mondiale des joueurs les plus cotés. Ils sont respectivement treizième et dix-septième à l’échelle internationale.

Dembélé vaut « seulement » 60,9 M€

Cette valorisation remarquable pour des joueurs si jeunes témoigne de leur adaptation éclair au plus haut niveau et de leur contribution décisive au sacre européen du club. Leur profil technique et leur marge de progression expliquent ces estimations stratosphériques.

Derrière ce duo, Bradley Barcola (98,8 M€) et Warren Zaïre-Emery (92,5 M€) confirment l’émergence d’une génération dorée au PSG. L’ailier recruté de Lyon (moyennant 45 M€) et le milieu de terrain issu de la formation parisienne approchent dangereusement la barre des 100 millions, symbole de leur progression fulgurante sous les couleurs rouge et bleu.

L’intégration réussie de Khvicha Kvaratskhelia (89,1 M€), arrivé cet hiver en provenance de Naples, complète ce secteur offensif survitaminé. L’ailier géorgien maintient sa cote élevée malgré son changement d’environnement.

Paradoxalement, Ousmane Dembélé, pourtant annoncé comme candidat au Ballon d’Or après ses performances européennes, n’apparaît qu’en dixième position du classement parisien avec 60,9 millions d’euros. Cette valorisation moindre s’explique par l’âge de l’ailier français (28 ans) et la logique du modèle CIES qui privilégie la jeunesse et le potentiel d’évolution.

Achraf Hakimi ferme la marche des Parisiens avec 58,2 millions d’euros, confirmant que même les joueurs les plus expérimentés du PSG conservent une valeur marchande solide. Cette hégémonie parisienne contraste fortement avec la représentation globale de la Ligue 1 dans ce classement. Seul Mika Biereth (AS Monaco, 60,5 M€) accompagne les 11 Parisiens dans le top 100 du CIES, soulignant l’écart de niveau et d’attractivité entre le PSG et le reste du championnat français.

Les 11 joueurs du PSG les plus chers sur le mercato selon le CIES

João Neves (Paris St-Germain) = 117,8 M€

Désiré Doué (Paris St-Germain) = 108,7 M€

Bradley Barcola (Paris St-Germain) = 98,8 M€

Warren Zaïre-Emery (Paris St-Germain) = 92,5 M€

Khvicha Kvaratskhelia (Paris St-Germain) = 89,1 M€

Nuno Mendes (Paris St-Germain) = 75,3 M€

Vitinha Ferreira (Paris St-Germain) = 75,0 M€

Willian Pacho (Paris St-Germain) = 65,4 M€

Lucas Beraldo (Paris St-Germain) = 65,0 M€

Ousmane Dembélé (Paris St-Germain) = 60,9 M€

Achraf Hakimi (Paris St-Germain) = 58,2 M€