PSG: Le premier bolide parisien de Beraldo. En quoi roule-t-il ?

Lucas Beraldo prend ses marques dans sa nouvelle vie parisienne.

Première recrue de l’année 2024 du Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo prend peu à peu ses marques dans le collectif, aux ordres de Luis Enrique et plus largement dans sa nouvelle vie française et parisienne. A 20 ans, le défenseur brésilien a bien obtenu son permis de conduire. L’attestent les images de lui se présentant au centre d’entraînement, le nouveau sorti de terre à Poissy.

Lucas Beraldo pointe au volant dun Range Rover Sport

Sur la séquence partagée sur les réseaux sociaux, Lucas Beraldo arrive au volant d’un 4×4 du constructeur Land Rover, modèle Range Rover Sport. C’est une version plus rare chez les footballeurs professionnels du pays, mais très largement répandue de l’autre côté de la Manche en Premier League, où la marque prend ses racines.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028

Celui de Lucas Beraldo est d’une couleur vert bouteille. C’est une voiture qui se négocie à plus ou moins 100 000 euros selon les options choisies. Le PSG a payé une indemnité de 20 millions à Sao Paulo d’euros sur le mercato de l’hiver, pour s’offrir les services du jeune défenseur central. Ce dernier a paraphé à cette occasion, un contrat de quatre ans et demi jusqu’en 2028.