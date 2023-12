PSG le 4e, les 20 clubs du foot qui comptent le plus de followers

Le PSG se hisse au pied du podium des clubs de foot les plus suivis sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux sont devenus incontournables pour que les clubs se rapprochent de leurs fans à travers le monde, offrant un accès privilégié aux actualités et aux derniers événements des clubs. Mais quels sont les équipes de football qui bénéficient de la plus grande communauté en ligne ? Selon les données compilées par Football Benchmark en septembre 2023, le classement des 20 clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux est dominé par des géants européens du ballon rond.

Le PSG au pied du podium

Sans grande surprise, les deux mastodontes espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, règnent en tête avec des chiffres impressionnants de 415 millions et 391,7 millions d’adeptes respectivement sur diverses plateformes telles que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok et Weibo. La différence est considérable avec Manchester United qui, à la troisième place, compte 224,5 millions de followers, soulignant la popularité phénoménale des deux équipes espagnoles. Le PSG, seul club français du top 20 suit en quatrième place.

Les six équipes anglaises, le « Big Six », dominent en nombre, suivies par quatre clubs italiens, trois espagnols, deux allemands, et un chacun de France, Brésil, Égypte, Arabie Saoudite et Turquie. L’effet Messi/Ronaldo se fait également ressentir. Même s’ils ne jouent plus pour ces clubs, la présence passée de ces légendes dans des équipes comme Manchester United, la Juventus et le PSG les maintient dans le top 7. Par ailleurs, Al Nassr, l’actuel club de Ronaldo, se fraye un chemin à la 19e place.

Malgré Messi, pas d’Inter Miami dans le top 20

Malgré la renommée mondiale de Messi, son club actuel, l’Inter Miami, ne figure pas dans ce top 20. Cependant, depuis l’arrivée de la star argentine, le club a connu une croissance phénoménale, ajoutant 24,2 millions d’abonnés, soit une augmentation de 1197 % entre septembre 2022 et septembre 2023. Il est probable que les Hérons finissent par intégrer le classement très bientôt.

Les rivalités historiques ont également leur place sur les réseaux sociaux. Les voisins du nord de Londres, Arsenal et Tottenham, se suivent de près aux 10e et 11e places, tandis qu’AC Milan et Inter Milan occupent les 12e et 13e positions, reflétant ainsi l’intérêt continu des fans pour ces duels passionnés. Ces chiffres témoignent de l’impact des personnalités majeures du football sur la popularité des clubs, une dynamique qui continue d’évoluer au gré des transferts et des mouvements de ces icônes du ballon rond.

Les 20 clubs du foot qui comptent le plus de followers

1. Real Madrid = 415 M

2. FC Barcelone = 391,7 M

3. Manchester United = 224,5 M

4. Paris Saint-Germain = 189,6 M

5. Manchester City = 156,3 M

6. Chelsea = 151,7 M

7. Juventus = 147,1 M

8. Liverpool = 136,9 M

9. Bayern Munich = 130,7 M

10. Arsenal = 104,1 M

11. Tottenham Hotspur = 95,3 M

12. AC Milan = 70,3 M

13. Inter Milan = 64,1 M

14. Borussia Dortmund = 57,1 M

15. Flamengo = 52,5 M

16. Atlético Madrid = 50,9 M

17. Ah Ahly SC = 46,9 M

18. Galatasaray = 44,9 M

19. Al Nassr = 43,8 M

20. AS Rome = 35,1 M