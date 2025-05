PSG-Inter. Simone Inzaghi réagit publiquement à l’offre saoudienne

L’entraîneur de l’Inter Milan ne veut parler que du match contre le PSG.

À quelques jours de la finale de Ligue des champions contre le PSG, Simone Inzaghi se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Alors que la Gazzetta dello Sport évoque une offre mirobolante de 50 millions d’euros sur deux ans en provenance d’Arabie Saoudite, l’entraîneur de l’Inter a choisi de réagir publiquement lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Il y a des demandes d’Italie, de l’étranger, d’Arabie, mais en ce moment, il serait fou de penser à cela », a déclaré le technicien nerazzurro, confirmant indirectement l’existence de ces sollicitations tout en refusant de s’y attarder. Cette révélation intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l’Inter Milan. Les Nerazzurri viennent de perdre le championnat face à Naples dans les derniers instants et se préparent pour le rendez-vous le plus important de leur saison : la finale de Ligue des champions à Munich, ce samedi 31 mai.

Inzaghi a adopté une ligne de conduite claire face à ces spéculations : « Le lendemain de la finale, nous nous assiérons, nous parlerons comme nous l’avons toujours fait avec un seul objectif, à savoir le bien de l’Inter. S’il y a tous les éléments nécessaires, nous continuerons en harmonie comme nous l’avons toujours fait. »

Inzaghi n’élude pas les rumeurs mais refuse de les évoquer

Malgré la pression médiatique, Inzaghi reste focalisé sur l’objectif sportif. Le technicien de 49 ans peut déjà se targuer d’un exploit rare : « Seule une fois dans l’histoire de l’Inter, un entraîneur a fait deux finales en trois ans. Mais pour entrer dans l’histoire, il faut la gagner. » Cette statistique témoigne du travail remarquable accompli par l’ancien attaquant de la Lazio depuis son arrivée à Milan en 2021. Après la finale perdue contre Manchester City en 2023 à Istanbul, l’opportunité de décrocher la troisième étoile européenne de l’Inter se présente à nouveau.

Face au Paris Saint-Germain, Inzaghi ne cache pas le statut de favori au champion de France : « Le PSG est favori pour beaucoup ? L’esprit que nous avons pourra nous aider. » L’entraîneur italien mise sur les qualités mentales de son groupe, forgées au fil des épreuves de cette saison. « Le PSG trouvera une équipe qui veut faire une grande finale », prévient-il, tout en reconnaissant la qualité de l’adversaire : « C’est une excellente équipe, ils ont des joueurs très forts. Ils ont un entraîneur que j’estime beaucoup. »

Concernant son avenir, Inzaghi maintient le suspense tout en affichant sa sérénité. L’offre saoudienne, si elle se confirme, représenterait un défi financier considérable pour l’Inter, peu habituée à s’aligner sur de tels montants pour retenir ses cadres. « Maintenant, il serait fou de parler de quelque chose qui n’existe pas vu ce qui nous attend », conclut-il, repoussant toute discussion à après la finale. Une position pragmatique qui témoigne de sa concentration totale sur l’objectif européen, malgré les tentations extérieures.