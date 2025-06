PSG – Inter Miami. Prédictions du match selon les bookmakers

Le PSG part largement favori face à l’Inter Miami de Messi.

Le Paris Saint-Germain part largement avec les faveurs des bookmakers face à l’Inter Miami, pour ce huitième de finale de la nouvelle Coupe du monde des clubs. Un match qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de cette compétition inédite, avec les retrouvailles entre Lionel Messi et son ancien club parisien.

Avec une cote de 1,07 pour la qualification, les opérateurs ne donnent pratiquement aucune chance aux Herons de David Beckham. Face à eux, le PSG, vainqueur du groupe B, semble avoir tous les atouts en main pour se qualifier aisément. L’Inter Miami, pourtant deuxième du groupe A, devra créer l’exploit (cote à 6,15) pour poursuivre l’aventure.

Cette confiance absolue dans les Parisiens se traduit également sur le marché classique du 1N2 : une victoire du PSG est cotée à seulement 1,20, témoignant de la supériorité technique attendue. Le match nul (7,00) reste une option envisageable, tandis qu’une victoire de l’Inter Miami relève presque de l’improbable avec sa cote de 12,00.

Du côté des scores exacts, les bookmakers imaginent un PSG efficace mais sans démonstration de force. Le 1-0 en faveur des Rouge et Bleu apparaît comme le scénario le plus probable (9,40), suivi du 2-0 (6,00) et du 3-0 (6,15). Cette prudence dans les pronostics suggère que les opérateurs anticipent une rencontre serrée, malgré la différence de niveau supposée.

Le PSG vainqueur et Dembélé buteur

L’hypothèse d’un match nul et vierge (0-0 à 27,50) n’est pas totalement écartée, rappelant que les grandes affiches peuvent parfois accoucher de rencontres verrouillées. Un 1-1 reste également dans les radars (12,00), témoignant du respect accordé à l’attaque menée par Lionel Messi.

Sur le marché des buteurs, Ousmane Dembélé fait figure de grand favori côté parisien. Avec une cote de 1,71 pour ouvrir son compteur, l’ailier français semble être l’arme offensive privilégiée par les analystes. Goncalo Ramos (1,91) et Bradley Barcola (2,03) complètent ce trio offensif parisien jugé le plus dangereux. Face à eux, Lionel Messi porte tous les espoirs de l’Inter Miami. Coté à 3,70 pour marquer, l’Argentin reste l’atout majeur de son équipe dans cette mission impossible. Luis Suarez (4,95) et Allen Obando (5,85) apparaissent comme des solutions de rechange, mais les cotes reflètent les difficultés attendues pour l’attaque de Miami face à la défense parisienne.

Pour le Paris SG, cette rencontre représente une première marche vers un objectif assumé : remporter cette nouvelle Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique devront cependant se méfier d’un Inter Miami qui n’aura rien à perdre et pourrait bénéficier de l’effet Messi pour créer la surprise.