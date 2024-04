PSG – FC Barcelone: Très gros carton d’audience à la TV

Si tout ne s’est pas passé comme espéré sur le terrain pour Paris, le match aller PSG – FC Barcelone fut néanmoins un gros succès pour Canal +.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions a attiré 2,42 millions de téléspectateurs sur Canal+, soit 12,0% de l’audience. En ajoutant l’audience de Canal+ Foot, qui co-diffusait la rencontre, le nombre de téléspectateurs atteint 2,92 millions (14,5% du public), selon les données de Pure Médias.

Plus de 2 M de téléspectateurs pour PSG – FC Barcelone

Le pure player rappelle que comparativement, le match aller des huitièmes de finale entre le PSG et la Real Sociedad, diffusé sur Canal+ en février, avait attiré 1,66 million de téléspectateurs, soit 8,9% du public. Ce Paris SG – Barça se classe deuxième programme le plus suivi de la soirée à la télévision, une performance notable pour la chaîne cryptée seulement battue par France 2, sur la soirée ce mercredi.

Deuxième programme de la soirée ce mercredi

Le feuilleton « Menace sur Kermadec » domine largement les audiences à plus de 4 millions (4,04 M et 19,8 de part d’audience), mais le foot fait mieux que les généralistes et gratuites TF1 (2,12 millions de téléspectateurs avec « Doc ») et M6 avec « Top Chef » (2,08 M).