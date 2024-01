PSG, Eintracht, Crystal Palace: Où va jouer Ekitike selon les bookmakers ?

Vers un changement de maillot pour Hugo Ekitike ?

Hugo Ekitike résistera-t-il cet hiver encore aux offres de l’extérieur. Parce qu’il les a écarté cet été, au risque de faire capoter l’arrivée de Randal Kolo-Muani, l’attaquant du PSG est tenu à l’écart des équipes que compose journée après journée, le coach Luis Enrique. A 21 ans, l’ancien rémois n’a plus beaucoup de temps à perdre.

La piste Eintracht devance un maintien au PSG

Et il conserve une cote honorable sur le marché des transferts. L’Equipe évoque à son sujet les clubs de l’Eintracht Francfort en Allemagne ou de Wolverhampton en Premier League. Si le premier cité est bien une possibilité évoquée chez les bookmakers d’Angleterre, les Loups n’en sont pas. L’Eintracht est même la première piste du moment, que Hugo Ekitike y évolue au terme de ce mercato de l’hiver vaut une cote de 2,1.

L’Allemagne ou l’Angleterre pour Hugo Ekitike

C’est encore plus sûr que l’hypothèse de le voir rester au Paris Saint-Germain, à 2,5 contre un. Pour le reste des clubs qui lui sont associés il y a Cristal Palace en Angleterre et Hoffenheim en Allemagne à la même cote de 4 et Newcastle United à une plus lointaine cote de 9.