PSG. Combien rapporte la qualification aux 1/2 finales de la Coupe du monde des clubs ?

Le PSG s’est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

A neuf contre onze, le Paris Saint-Germain a réussi à écarter le Bayern Munich à la course à la victoire finale, en Coupe du monde des clubs 2025. Les Parisiens s’imposent 2-0, sur des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.

Le PSG jouera la demi-finale du tournoi, soit contre le Real Madrid, soit le Borussia Dortmund qui s’affrontent dans la soirée. Au-delà de l’enjeu sportif et l’occasion qui se poursuit d’ajouter un trophée inédit dans la vitrine, la victoire des hommes de Luis Enrique rapporte gros au club champion de France.

11 M€ par match disputé par le PSG

Très exactement 21 millions de dollars (17,8 M€) comme le prévoit la grille du prize money dédié par la FIFA à l’organisation de ce nouveau format. C’est en plus des primes cumulées depuis l’entame de la Coupe du monde des clubs, à savoir 2 millions de dollars (1,7 M€) par victoire en phase de groupes (soit deux sur l’Atlético Madrid, puis les Seattle Sounders) et encore 7,5 millions de dollars (6,4 M€) le huitième et 13,5 millions les quarts (11,5 M€).

En plus, il y a la prime de participation que l’on estime à 31,26 millions de dollars (26,5 M€). Ainsi, tout additionné, le Paris Saint-Germain doit percevoir l’équivalent de 77,76 millions de dollars, soit l’équivalent en euros de 66 millions. Ou 11 millions d’euros par match disputé, en y incluant la demi-finale à venir. Ce sera mercredi à 21h.