PSG: Ce que le transfert définitif de Thilo Kehrer à l’ASM doit rapporter au PSG

L’AS Monaco a levé l’option d’achat sur Thilo Kehrer. Un transfert qui doit aussi rapporter au PSG. – @ASMonaco

L’AS Monaco a officialisé ce vendredi, le transfert définitif du défenseur allemand Thilo Kehrer en provenance du club anglais est Ham United. Le joueur de 27 ans était prêté depuis le mercato de l’hiver au club princier, après 14 matchs et une qualification de son club acquise pour la Ligue des champions, l’option d’achat le concernant a été définitivement levée. Il a paraphé un contrat de quatre ans jusqu’en 2028.

Thilo Kehrer est officiellement un joueur de l’AS Monaco

Elle serait fixée à 11,5 millions d’euros au bénéfice des Hammers. Et pour partie des clubs formateurs du joueur dans le cadre du mécanisme de solidarité, dont l’essentiel doit revenir à Schalke 04 et un peu au Paris Saint-Germain où Thilo Kehrer a évolué entre 2028 et 2022. C’est-à-dire à l’âge de 22 et 23 ans compris dans le dispositif prévu par la FIFA qui le soutient.

Le PSG doit recevoir 115 000 euros sur ce transfert

En cette circonstance, et sur l’indemnité de transfert évoquée plus haut, le champion de France 2023-2024 doit recevoir l’équivalent de 115 000 euros à payer depuis le nouveau club, c’est-à-dire l’AS Monaco, dans les trente jours après l’enregistrement du joueur soit ce vendredi, ou trente jours après chaque versement si l’opération est échelonnée en plusieurs échéances.