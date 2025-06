PSG. Ce que le transfert de Sabally du Betis à Al-Duhail doit aussi rapporter au PSG

La formation rapporte au PSG.

C’est sûrement « The last dance », pour reprendre un titre de série devenue légendaire, qui colle à la trajectoire du moment de Youssouf Sabaly. Le latéral international sénégalais quitte l’Europe pour le Moyen-Orient. Les deux clubs, le Real Betis où il évoluait et Al-Duhail qui l’accueille ont confirmé le transfert du joueur de 32 ans.

Youssouf Sabaly quitte l’Europe pour le Qatar et le club Al-Duhail

L’opération est estimée à 2 millions d’euros sur l’indemnité du transfert. En vertu du cadre prévu par le dispositif de solidarité aux clubs de la FIFA, dix pour cent de l’opération doivent être reversés aux équipes qui l’ont formé. En l’espèce Youssouf Sabaly né au Chesnay dans les Yvelines, en banlieue de la capitale, passé la majorité de son adolescence entre les murs du Paris Saint-Germain.

La part la plus grosse au PSG, un peu à Nantes et rien pour le FCGB

Pour cette raison, le club parisien sera gratifié à hauteur de 70 000 euros selon nos calculs, si l’indemnité totale est bien celle annoncée à 2 millions d’euros. Le FC Nantes , qui l’a eu une saison en prêt doit aussi profiter de 10 000 euros. En revanche, rien pour les Girondins de Bordeaux qui en auraient pourtant eu besoin, Youssouf Sabaly les a bien fréquenté pendant cinq ans, mais à partir de ses 24 ans. Soit une année de trop pour entrer dans le cadre du mécanisme de solidarité.