PSG. Ce que Kevin Durant a payé pour 1,6% du capital du PSG

Kevin Durant est actionnaire du PSG à hauteur de 1,6%.

[Info Sportune] Par acte sous seing privé, le Paris Saint-Germain a procédé le 10 juin dernier à une augmentation de capital d’un montant de 8 303 881,20 euros « par émission de 2 442 318 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 3,40 € chacune, émises avec une prime d’émission d’environ 15,49 € par action », d’après les documents juridiques du club que Sportune a consulté.

Le PSG valorisé à 2,88 milliards d’euros

Dix jours pile plus tard, le PSG communiquait officiellement sur l’entrée dans son actionnariat du basketteur Kevin Durant dans l’actionnariat de son club, à titre individuel et par le truchement de sa société Boardroom Sports Holdings. Les actions émises avec une prime d’émission d’environ 15,49 euros par action, portent le montant total de souscription à 46 125 000 euros. C’est l’équivalent de l’apport de la star NBA, qui représente environ 1,6% du capital social du club champion d’Europe.

Une collaboration qui s’articule sur trois grands axes

La période de souscription, ouverte jusqu’au 20 juin 2025, coïncide avec l’annonce officielle de l’arrivée de Durant dans l’actionnariat parisien. L’opération valorise le PSG à 2,88 milliards d’euros. Avec Kevin Durant dans son actionnariat, Paris cherche à diversifier ses opportunités sportives et commerciales. La collaboration s’articule autour de trois grands axes que la production de contenus digitaux et médias, le développement du merchandising et des produits dérivés ainsi que des actions communes au bénéfice de la fondation PSG for Communities.