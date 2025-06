PSG. Ça rapporterait combien la qualif’ aux 8es de finale du Mondial des clubs ?

Le PSG peut gagner 7,5 M$ de plus en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025.

Le Paris Saint-Germain joue gros ce lundi face aux Seattle Sounders pour la suite de son tournoi. Au-delà de l’aspect purement sportif, l’enjeu financier de cette qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs est considérable.

La FIFA a mis en place un mécanisme de rémunération particulièrement généreux pour cette première édition élargie du Mondial des clubs. Le montant total des primes s’élève à un milliard de dollars, réparti selon deux piliers distincts. Le premier volet, lié aux performances sportives (475 millions de dollars au total), récompense chaque résultat : 2 millions pour une victoire en phase de groupes, 1 million pour un match nul. Mais c’est surtout la qualification pour les phases éliminatoires qui représente un bond financier significatif avec 7,5 millions de dollars (environ 6,5 millions d’euros) pour atteindre les huitièmes de finale.

Environ 27 M€ du pilier dit de « participation »

Le second pilier (525 millions de dollars) concerne la prime de participation, calculée selon des critères géographiques et de notoriété. Les clubs européens bénéficient d’un traitement privilégié avec des montants compris entre 12,81 et 38,19 millions de dollars. Malgré sa défaite surprise face au Botafogo (0-1), qui lui a fait perdre entre 1 et 2 millions de dollars, le PSG a déjà engrangé des sommes importantes. Sa victoire éclatante contre l’Atlético Madrid (4-0) lui a rapporté 2 millions de dollars.

Selon nos estimations à Sportune, la prime de participation du club parisien devrait avoisiner les 27 millions d’euros, portant ses gains actuels à près de 29 millions d’euros pour seulement deux matchs disputés. Face aux Seattle Sounders, l’enjeu est clair : une qualification en huitièmes de finale représenterait un bonus supplémentaire de 7,5 millions de dollars. Un montant qui s’ajouterait aux gains déjà acquis jusqu’ici.