PSG – Atlético Madrid. Prédictions du match selon les bookmakers

Le PSG débute la Coupe du monde des clubs ce dimanche en affrontant l’Atlético Madrid.

Le Paris SG affronte l’Atlético Madrid ce dimanche soir au sein du groupe A de la nouvelle Coupe du monde des clubs à 32 équipes, qui a débuté dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. Les bookmakers dessinent les contours d’une rencontre que les Parisiens, sacrés champions d’Europe il y a une quinzaine de jours, devraient dominer face aux Madrilènes.

Les opérateurs sportifs affichent une confiance marquée envers le PSG pour cette première sortie dans le groupe A. Avec une cote de 1,88 pour la victoire parisienne, les opérateurs anticipent un succès logique des hommes de Luis Enrique face à l’Atlético Madrid coté à 3,85. Le match nul, proposé à 3,75, apparaît comme le scénario le moins probable selon les analystes des paris sportifs.

Le PSG favori mais le match devrait être serré

L’analyse des cotes sur les scores exacts révèle l’attente d’une rencontre disputée mais peu prolifique. La victoire 1-0 du PSG, cotée à 8,70, figure parmi les hypothèses les plus créditées par les bookmakers. Le 2-0 parisien suit de près avec une cote de 8,80, suggérant une maîtrise progressive des débats. Du côté des autres scénarios, le match nul 1-1 (6,30) apparaît comme l’issue la plus probable en cas de partage des points. Les opérateurs envisagent également un possible 0-0 (13,80), témoignant de la solidité défensive traditionnelle de l’Atlético Madrid dans les grands rendez-vous.

Côté buteurs, les opérateurs placent Gonçalo Ramos en tête des favoris parisiens avec une cote de 2,70 pour ouvrir le score. L’attaquant portugais devance Khvicha Kvaratskhelia (2,95) et Bradley Barcola (3,05) dans la hiérarchie offensive établie par les bookmakers. Cette tendance se confirme dans les paris « décisifs » où Kvaratskhelia (1,90) et Ramos (2,15) apparaissent comme les éléments les plus susceptibles d’influencer le résultat, que ce soit par un but ou une passe décisive.

Pour les Madrilènes, Alexander Sorloth (3,00) et Julian Alvarez (3,15) incarnent les principaux espoirs offensifs selon les analystes. Ángel Correa, coté à 4,20 pour marquer, complète ce trio d’attaquants sur lesquels l’Atlético Madrid pourrait s’appuyer pour créer la surprise.

Cette répartition des cotes dessine une rencontre où le Paris Saint-Germain part avec les faveurs du pronostic, mais où l’expérience européenne de l’Atlético Madrid peut constituer un atout non négligeable dans cette compétition aux enjeux particuliers.