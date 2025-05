PSG – Arsenal. Prédictions du match retour selon les bookmakers

Après un match aller gagnant, le PSG va devoir confirmer à domicile, face à Arsenal.

Nous y voilà. A la seconde manche du duel entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Après la précieuse victoire parisienne (1-0) obtenue à l’Emirates Stadium lors du match aller, les bookmakers placent clairement les hommes de Luis Enrique en position de favoris, pour cette affiche qui s’annonce électrique au Parc des Princes ce mercredi soir

Fort de son avantage acquis à l’extérieur, le PSG est crédité d’une cote de 2,05 pour une victoire à domicile, représentant une probabilité implicite de 68%. Les Gunners, quant à eux, sont considérés comme outsiders avec une cote de 3,30 pour un succès à Paris. Le match nul, coté à 3,58, apparaît comme le résultat le moins probable selon les bookmakers (11%).

Le PSG garde les faveurs des bookmakers

En termes de score exact, les opérateurs anticipent un match relativement serré. Le scénario le plus probable serait un match nul 1-1 (cote de 5,85), suivi d’une victoire parisienne 2-0 (9,00) ou 1-0 (9,85). Une victoire d’Arsenal sur le score de 1-2 est également envisagée avec une cote de 9,15. Le match sans but (0-0) semble moins probable avec une cote de 14,50.

Côté buteurs potentiels, deux Parisiens se démarquent comme les plus susceptibles de trouver le chemin des filets : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont tous deux crédités d’une cote identique de 2,22. Gonçalo Ramos n’est pas loin derrière avec une cote de 2,40. Dans le camp londonien, c’est Bukayo Saka qui apparaît comme la principale menace offensive (cote de 3,45), devant Ethan Nwaneri et Nathan Butler-Oyedeji (3,65 chacun).

Concernant la qualification pour la finale, les bookmakers accordent une confiance quasi totale au PSG avec une cote très basse de 1,17, reflétant l’avantage considérable acquis à l’aller. Arsenal devrait réaliser un véritable exploit pour se qualifier, comme en témoigne la cote élevée de 4,05.

Les statistiques des bookmakers dessinent donc le scénario d’un Paris Saint-Germain en position de force, capable de conserver son avantage pour s’ouvrir les portes de la finale de la Ligue des Champions. Les Gunners, bien que dos au mur, conservent néanmoins une chance de renverser la situation dans ce qui pourrait être l’une des plus grandes remontées de l’histoire récente de la compétition.