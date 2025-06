Prix de Diane 2025. Toutes les primes (prize money) de la course

Les meilleures pouliches de trois ans s’affrontent ce dimanche au prestigieux Prix de Diane 2025. – @Pixabay

Ce dimanche, l’hippodrome de Chantilly s’apprête à accueillir l’une des courses les plus prestigieuses du calendrier français : le Prix de Diane 2025. Cette épreuve de Groupe I, dotée d’un million d’euros d’allocation, représente bien plus qu’une simple compétition hippique – c’est un rendez-vous mondain où sport et élégance se conjuguent depuis plus de 180 ans.

Fondé en 1843, le Prix de Diane s’est imposé comme la référence absolue pour les pouliches de trois ans. Sur la distance emblématique de 2100 mètres, ces jeunes championnes s’élancent avec un poids réglementaire de 57 kilogrammes, dans une quête vers la gloire qui fascine le public hippique international. L’épreuve attire chaque année plus de 30 000 spectateurs, transformant les pelouses de Chantilly en un véritable théâtre de la mode, avec son célèbre défilé de chapeaux en tradition incontournable de cette journée.

Les préparatoires au Prix de Diane dessinent une carte routière précise pour les connexions en quête de gloire. La Poule d’Essai des Pouliches, disputée sur le mile à Longchamp, constitue le tremplin le plus efficace avec vingt-cinq doubles réalisés dans l’histoire. Le Prix Saint-Alary, également programmé à Longchamp mais sur 2000 mètres, offre une alternative crédible. Plus proches géographiquement, le Prix Pénélope et le Prix Cléopâtre, organisés à Saint-Cloud, complètent ce panel de courses qualificatives.

Longines sponsor titre du Prix de Diane 2025

Le palmarès du Prix de Diane regorge de noms légendaires. Allez France (1973), l’invaincue Zarkava (2008) et Trêve (2013) incarnent l’excellence de cette épreuve. Cette dernière détient d’ailleurs le record de la course établi en 2’03″77, performance qui témoigne du niveau d’exception requis pour s’imposer dans cette classique. Le prestige du Prix de Diane se mesure également à travers les doubles Arc de Triomphe-Diane réalisés par quelques élues : Pearl Cap (1931), Nikellora (1945), La Sorellina (1953), Allez France et Zarkava ont su confirmer leur talent sur la plus prestigieuse des épreuves européennes.

Dans les coulisses de cette course d’exception, certains noms dominent les statistiques. Le Prince Karim Aga Khan trône au sommet des propriétaires avec sept victoires, tandis qu’Henry Jennings détient le record d’entraîneur avec neuf succès. Côté jockeys, Spreoty, Yves Saint-Martin et Gérard Mossé partagent le record avec cinq victoires chacun. L’élément féminin, à l’honneur dans cette course, s’illustre également chez les entraîneurs. Christiane Head-Maarek et Corine Barande Barbe ont prouvé leur excellence en préparant respectivement quatre et une lauréate.

Depuis 2011, Longines accompagne cette épreuve mythique en tant que sponsor titre de la course, succédant à Revlon (1977-1982) puis Hermès (1983-2007). Le départ, prévu vers 16h05, marquera le coup d’envoi d’un spectacle où chaque seconde compte et où un million d’euros récompensera l’excellence équestre féminine.

Les primes du Prix de Diane 2025

Vainqueur = 571 400 €

2e = 228 600 €

3e = 114 300 €

4e = 57 100 €

5e = 28 600 €