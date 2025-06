Primes du Tour de Suisse 2025, combien gagnent les vainqueurs ?

Julian Alaphilippe est présent sur le Tour de Suisse 2025.

Le Tour de Suisse 2025 (débuté ce dimanche 15 juin et jusqu’à dimanche prochain) distribue une enveloppe totale de 130 000 euros aux coureurs, répartie entre les différents classements et résultats d’étapes. Cette course World Tour, ultime répétition générale avant le Tour de France, propose une grille de rémunération qui récompense aussi bien les performances individuelles que collectives.

Le vainqueur du classement général empochera 16 000 euros, soit plus de 12% de la dotation totale. Cette prime substantielle reflète l’importance accordée à la performance sur l’ensemble des huit étapes. Le dauphin touchera 8 000 euros, le troisième 4 000 euros, établissant un échelonnement classique pour ce type d’épreuve. La répartition s’étend jusqu’à la 20e place (400 euros), garantissant une rémunération aux coureurs du haut de classement même sans podium. Cette approche encourage la régularité sur l’ensemble du parcours suisse.

Avec Julian Alaphilippe parmi les favoris

Chaque victoire d’étape rapporte 4 000 euros au vainqueur, soit un quart de la prime du général. Les trois premiers de chaque étape touchent respectivement 4 000, 2 000 et 1 000 euros, avec une répartition jusqu’à la 20e place quotidienne (100 euros). Les classements annexes sont valorisés à hauteur de 2 000 euros chacun : points, montagne, meilleur jeune et équipes. Le porteur du maillot de leader reçoit quotidiennement 300 euros, prime modeste mais symbolique de son statut.

Parmi les favoris de cette édition 2025 un Français, en la personne de Julian Alpahilippe (Tudor). Avec lui, le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), ou le local suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ). Adam Yates, lauréat l’année dernière devant Joao Almeida, n’est pas là pour remettre son titre en jeu.

Les primes du Tour de Suisse 2025

Classement général :

1er = 16 000 €

2e = 8 000 €

3e = 4 000 €

4e = 2 000 €

5e = 1 600 €

6e = 1 200 €

7e = 1 200 €

8e = 800 €

9e = 800 €

10e = 400 €

11e = 400 €

12e = 400 €

13e = 400 €

14e = 400 €

15e = 400 €

16e = 400 €

17e = 400 €

18e = 400 €

19e = 400 €

20e = 400 €

Classement par étape :

1er = 4 000 €

2e = 2 000 €

3e = 1 000 €

4e = 500 €

5e = 400 €

6e = 300 €

7e = 300 €

8e = 200 €

9e = 200 €

10e = 100 €

11e = 100 €

12e = 100 €

13e = 100 €

14e = 100 €

15e = 100 €

16e = 100 €

17e = 100 €

18e = 100 €

19e = 100 €

20e = 100 €

Classement par points :

1er = 2 000 €

Classement de la montagne :

1er = 2 000 €

Classement du meilleur jeune :

1er = 2 000 €

Classement par équipes :

1er = 2 000 €