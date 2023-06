L’énorme facture en alcool de Manchester City. Le père de Grealish raconte

Kevin Grealish l’assure, ce n’est pas son fils Jack (à ses côtés), qui a consommé le plus d’alcool, le soir du titre gagné par Manchester City en Premier League.

Un triplé bien arrosé. C’est que c’est assez rare dans l’histoire du ballon rond pour être fêté comme il se doit et les Mancuniens ont été à la hauteur de l’événement. L’attaquant Jack Grealish particulièrement. L’international anglais est devenu ces jours derniers, une véritable attraction des médias et des réseaux sociaux, tant il a consommé d’alcool, sur plusieurs jours de fête, depuis la Turquie où Manchester City a remporté sa première Ligue des champions, jusqu’à l’Angleterre, en passant par Ibiza.

55 000 € d’alcool payés par Manchester City pour le titre en Premier League

Au total, pour sa seule victoire en Premier League, il en a coûté, près de 55 000 euros en équivalent de liquide absorbé par les héros du triplé (championnat, coupe, Ligue des champions). La confession est signée du père de Jack Grealish interrogé par The Mirror, outre-Manche. Et ce dernier de prévenir, bien conscient que son fils est en toute première ligne : « La facture de boissons s’est élevée à 47 000 £. QUARANTE SEPT ! J’ai vu le reçu, et avant que vous ne le disiez, ce n’est pas seulement la facture en boissons de Jack ». Car ajoute-t-il, « il est rentré tôt ce soir-là ».

Jack Gealish symbolise à lui seul toutes les festivités du triplé

Ce soir-là, peut-être, mais l’ancien joueur d’Aston Villa s’est largement rattrapé derrière. Il a, pendant trente-six heures et visiblement sans se ménager, ni se changer (il a quitté la Turquie pour rentrer en Angleterre, en gardant le maillot de son match sur les épaules), fêtait comme nul autre dans son collectif, tous les succès acquis. Quitte même à diviser la toile, sur sa conduite personnelle.