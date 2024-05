PGA Championship 2024: Les primes du Majeur de golf

Deuxième majeur de la saison, le PGA Championship 2024 se dispute jusqu’à dimanche.

Le Valhalla Golf Club de Louisville, Kentucky, accueille le deuxième Majeur de l’année du 16 au 19 mai que le PGA Championship 2024. Ce parcours conçu par Jack Nicklaus est reconnu comme l’un des 100 meilleurs aux États-Unis et a déjà été le théâtre de trois PGA Championships, deux Senior PGA Championships et de la Ryder Cup 2008.

Un prize money qui s’élevait à 17,5 millions de dollars

L’année dernière, les primes s’élevaient à 17,5 millions de dollars, dont 3,15 millions ont été remportés par Brooks Koepka, en plus du prestigieux trophée Wanamaker. Cette somme représentait une augmentation de 2,5 millions par rapport à l’année précédente, et une hausse similaire est attendue cette année.

La PGA of America annoncera le montant total des primes le 18 mai, mais les estimations tournent autour des 20 millions de dollars. Lors du dernier Masters, le total des primes atteignait ce montant et le vainqueur, Scottie Scheffler, a empoché 3,6 millions de dollars. Si les primes du Valhalla sont équivalentes, la part du vainqueur devrait suivre cette tendance.

Les primes du PGA Championship 2024 dévoilés ce 18 mai

Alors que les meilleurs golfeurs du monde se préparent à affronter le défi de Valhalla, l’attention est portée sur les récompenses financières substantielles qui les attendent. Avec une augmentation des primes en perspective, les performances à Louisville promettent d’être encore plus compétitives et spectaculaires.

Le détail des primes du PGA Championship (en 2023)

Pour donner un aperçu des attentes de cette année, voici la répartition des primes du PGA Championship 2023 :

1ère place = 3 150 000 dollars

2e place = 1 540 000 dollars

3e place (ex æquo) = 1 540 000 dollars (2 joueurs)

4e place (ex æquo) = 720 000 dollars (3 joueurs)

7e place (ex æquo) = 555 000 dollars (2 joueurs)

9e place (ex æquo) 465 000 dollars (3 joueurs)