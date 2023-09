Pogba, bienvenue dans sa maison de Turin, l’ancienne de Cristiano Ronaldo

Paul Pogba vit dans une luxueuse maison en banlieue de Turin.

Paul Pogba vit une période très difficile dans sa carrière de footballeur professionnel. Peu épargné par les pépins physiques, il doit faire face à une affaire de chantage intra-familial et le 20 août dernier, il s’est soumis à un test antidopage qui se serait révélé positif à la testostérone. En attendant les résultats

de la contre-expertise le milieu de terrain de la Juventus ronge son frein chez lui à Turin, dans sa luxueuse maison autrefois occupée par Cristiano Ronaldo jusqu’en août 2021.

Cette propriété est située sur la Corso Alberto Picco, à proximité de la Piazza Gran Madre à Turin, et se compose de deux villas adjacentes avec des entrées séparées. Elle est entourée d’un vaste parc privé offrant une vue spectaculaire sur Turin et est surveillée par un service de sécurité imposant. La villa s’étend sur plus de 1 000 mètres carrés, avec un jardin de plus de 300 mètres carrés. Elle est équipée d’une salle de sport de pointe, d’une piscine, d’un hammam, d’un sauna et d’un spa.

Une grande demeure avec toutes les commodités pour un sportif professionnel

Elle comprend quatre chambres à coucher avec salles de bains attenantes, ainsi qu’une suite séparée. Un grand garage, relié à la résidence par un ascenseur, offre un espace pour les véhicules, rappelant les supercars que Cristiano Ronaldo y conservait. De plus, deux appartements supplémentaires au rez-de-chaussée assurent le confort du personnel de service. Parmi les voisins de cette villa de prestige, on compte également la populaire comédienne italienne, Luciana Littizzetto. L’accès vers la demeure est hautement sécurisé car l’entrée dans le quartier est limitée par son accès.