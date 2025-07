Paris FC. Otávio nouveau n°1, les 10 recrues les plus chères de l’histoire du PFC

Otávio, une recrue record pour le Paris FC. – @PFC

Forcément, l’accession à l’élite de la Ligue 1 stimule l’appétit du Paris FC. Mais ce profond bouleversement des habitudes sur le marché des transferts tient aussi au nouvel actionnariat, la majorité appartenant désormais à la famille Arnault, accompagnée de Pierre Ferracci et du groupe Red Bull.

Ainsi, depuis l’entame de ce mercato estival d’intersaison 2025-2026, le PFC a, trois fois consécutive, battu son record de recrue la plus chère. La dernière, le défenseur brésilien de 22 ans Otávio Ataíde da Silva, est la première à franchir le seuil des 10 millions d’euros et même, 15 millions d’euros.

Un mercato plus cher que tous les autres cumulés dans l’histoire du PFC

Le Paris FC a déjà plus investi sur ce mercato (35 M€) que dans toutes son histoire. Sur 10 ans et au total de tous les marchés des transferts de l’été et de l’hiver, il a cumulé moins de 10 millions d’euros d’indemnités payées, soit moins que le million en moyenne par saison.

Ce n’est de surcroît pas terminé, la nouvelle direction a encore de l’ambition et des envies de réussir bien mieux que son maintien pour sa première saison dans le grand bain du foot français.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du Paris FC

Otávio, du FC Porto en 2025-26 = 17 M€

Nhoa Sangui, du Stade de Reims en 2025-26 = 9,5 M€

Moses Simon, du FC Nantes en 2025-26 = 7 M€

Ilan Kebbal, du Stade de Reims en 2023-24 = 2 M€

Jean-Philippe Krasso, de l’Étoile Rouge en 2024-25 = 1,5 M€

Thibault De Smet, du Stade de Reims en 2025-26 = 1,5 M€

Pierre-Yves Hamel, du FC Lorient en 2022-23 = 1 M€

Julien Le Cardinal, du SC Bastia en 2022-23 = 600 K €

Moustapha Mbow, du Stade de Reims en 2023-24 = 500 K €

Khalid Boutaïb, du Havre AC en 2021-22 = 500 K €