Paris FC. Combien vaut sur le mercato le 11 type de la saison 2025-26 ?

Avec Otavio pour recrue la plus chère, le Paris FC sera l’une des grandes attractions de la saison de Ligue 1.

Ce Paris FC ne débarque en Ligue 1 en victime patentée. C’est à peine s’il se donne le temps de voir pour juger, il a déjà des ambitions au bas mot d’un confortable maintien pour son retour plus de quarante après dans l’élite, mais probablement mieux à l’arrivée de la saison 2025-2026.

Un signe qui ne trompe pas : l’arrivée du Brésilien Otavio devenu, à 17 millions d’euros, la recrue la plus chère de l’histoire du PFC. C’est plus que l’estimation du joueur que donne la plateforme Transfermarkt (10 M€), mais le défenseur de 23 ans en provenance du FC Porto a toutes les qualités pour justifier la dépense. Et se valoriser par-delà l’investissement consenti pour lui.

Un 11 qui dépasse les 50 M€, Kebbal dans la moyenne

Ce 11 type du Paris FC tel que le donne le journal L’Equipe, à quelques jours du début de la saison 2025-2026 de Ligue 1 vaut 54,2 M€ au cumul, d’après les estimations de Transfermarkt, soit un joueur à la moyenne de 5 millions d’euros, comme l’équivalence du milieu offensif Ilan Kebbal à la mène.

Comme il reste encore du temps d’ici la fin du marché des transferts en France, fixée au 1er septembre, il est probable que l’autre club de la capitale se renforce encore, pour appuyer l’idée qu’il faudra compter avec lui. Cette saison et plus encore les prochaines.

La valorisation du 11 type du Paris FC sur le mercato

Obed Nkambadio = 5 M€

Mathys Tourraine = 1,2 M€

Moustapha Mbow = 4 M€

Otavio = 10 M€

Thibault De Smet = 2,5 M€

Maxime Lopez = 6 M€

Vincent Marchetti = 2 M€

Alimami Gory = 1,5 M€

Ilan Kebbal = 5 M€

Moses Simon = 12 M€

Jean-Philippe Krasso = 5 M€

TOTAL = 54,2 M€