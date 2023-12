On a simulé le tirage de l’Euro 2024 de football

Qui pour affronter les Bleus à l’Euro 2024 de football ?

C’est aujourd’hui samedi, que se déroule le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2024 de football, programmé en Allemagne, du vendredi 14 juin 2024 au dimanche 14 juilet 2024. C’est à Hambourg, ce samedi en fin d’après-midi (à partir de 18h), qu’est prévu le tirage au sort. Il concerne notamment l’équipe de France parmi les 32 nations qualifiées.

C’est jour de tirage de l’Euro 2024 de football

Lauréats invaincus de leur groupe de qualification et présentement deuxième nation mondiale, les Bleus de France seront dans le pot des favoris, le numéro un, qui devrait les épargner d’une issue trop compliquée. A Sportune, nous avons simulé l’étape finale, en prenant pour base la plateforme Drawsimulator. Si le tirage devait être le même, alors ne serait-il globalement pas facile pour les hommes de Didier Deschamps.

Une simulation pas simple pour les Bleus de France

Mais surtout, serait-il amusant de les voir (re)croiser le Danemark, une nation que la France affronte régulièrement dans les phases de groupes des grandes compétitions (ce fut le cas des deux dernières Coupes du monde). En plus de l’équipe scandinave, Serbie et Ecosse complèteraient le groupe 1. Le 6, avec la Belgique, la Croatie, la Turquie et un barragiste serait sûrement l’un des plus relevés.