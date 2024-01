OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Florian Thauvin sur le mercato

Florian Thauvin se verrait bien revenir en Ligue 1. Et pourquoi pas à l’OM…

L’intérêt n’est pas présentement réciproque. De façon certaine, il ne l’est pas au moins publiquement du côté de l’Olympique de Marseille. A l’inverse de Florian Thauvin, dont la déclaration dans le média Carré, à l’attention de son ancien club ne souffre d’aucune ambiguïté. Désireux de revenir jouer en Ligue 1 à terme, l’ailier de 30 ans ne cache pas son affection pour son ancien club.

Florian Thauvin ne cache pas son envie de revenir à l’OM

L’OM offrira-t-il une « dernière danse » au joueur, tel qu’il l’exprime ? Pour l’heure rien n’est moins sûr. Parce que le club semble avoir d’autres priorités sur le marché, mais aussi car Florian Thauvin a déjà un contrat à honorer avec l’Udinese en Italie. Même si l’expérience serait mitigée tant pour le joueur que sa formation. Recruté il y a un an au mercato de l’hiver, l’international français s’est engagé sur deux ans et demi de contrat jusqu’en juin 2025.

Un salaire plus modeste qu’à l’époque où il jouait à Marseille

Il lui reste donc une saison et demi pour laquelle Udinese pourrait vouloir compensation. Transfermarkt l’estime à 3 millions d’euros sur ce mercato, c’est peu ou prou la valorisation que donne aussi l’Observatoire du football à son sujet. Question salaire, Florian Thauvin approche les 200 000 euros brut mensuels en Italie. C’est un peu plus de moitié moins qu’il n’en gagnait précédemment sous le maillot de l’Olympique de Marseille, avant son départ pour les Tigres de Monterrey au Mexique. Puis l’Udinese en Italie. La suite, on la connait…