OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Bradley Locko sur ce mercato

Un joueur du Stade Brestois bientôt sur la pelouse du Vélodrome ?

L’Olympique de Marseille prospecte en défense à gauche et les noms qui sont associés au club sont nombreux. Ce vendredi, outre le retour évoqué de Nuno Tavares, le journal Ouest France parle d’un intérêt pour Bradley Locko. La formation stambouliote Galatasaray serait un autre candidat sur la piste du jeune natif d’Ivry-sur-Seine de 21 ans. En pleine progression cette saison 2023-2024, le joueur se valorise à grande vitesse.

Bradley Locko la belle affaire du Stade Brestois que suit l’OM

Avec lui, le Stade Brestois peut espérer réussir une remarquable plus-value ,s’il consent à le céder sur ce mercato de janvier. Car Bradley Locko a été recruté par les Bretons cet été contre une indemnité de 500 000 euros, équivalente à l’option d’achat fixée par le Stade de Reims, qui l’a prêté au SB29 la saison dernière. Le latéral international espoir avec les Bleuets s’est engagé sur quatre ans avec le club brestois, jusqu’au terme de la saison 2026-2027.

Une valorisation sur le mercato multipliée par 10 ou plus

Ce sont toutes ces années à racheter pour l’OM, la plateforme Transfermarkt les valorise désormais à 7 millions d’euros et jusqu’à 5 millions pour l’Observatoire du football CIES. Question salaire, celui de Bradley Locko ne nous est pas connu, mais un cadre du Stade Brestois avoisine les 60 000 euros brut mensuels, plus ou moins selon le statut. Le défenseur a pris part à la totalité des matchs de son club en Ligue 1 cette saison et il compte une passe décisive à son actif.