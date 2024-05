OM, PSG, RC Lens… Ils ont signé un chiffre d’affaires record en 2023

Certes ils dépensent parfois bien plus qu’ils ne gagnent, mais les clubs du football professionnel français augmentent régulièrement leurs revenus dans des proportions records

Oui, les clubs du football professionnel français vivent globalement au-dessus de leurs moyens. La preuve étant qu’au cumul, ils ont perdu 281 millions d’euros net en 2023, un montant toutefois en baisse sur l’exercice précédent selon les chiffres publiés par la Direction nationale de contrôle et de gestion.

14 des 18 clubs de la Ligue 1 ont battu un record de CA

Et pourtant des moyens, les clubs en ont. En Ligue 1 sur un an, les chiffres d’affaires cumulés des équipes ont augmenté de 17% à 2,3 milliards d’euros au 30 juin dernier. Selon nos observations à Sportune, quatorze des dix-huit clubs de l’actuel championnat de France élite ont battu leur record en la matière.

L’on parle du produit de l’exploitation, c’est-à-dire l’addition de tous les postes de revenus (droits TV nationaux et internationaux, billetterie/abonnements/hospitalités, sponsoring et partenariats commerciaux, merchandising et autres produits divers), indépendamment des opérations menées sur le marché des transferts.

PSG, OM, Stade Rennais ou Brest ont franchi de nouveaux seuils

,Plusieurs club ont franchi des seuils symboliques : le PSG est à plus de 800 millions d’euros et plus proche que jamais du milliard que d’autres grands club visent aussi avec lui ; l’OM dépasse les 200 millions, le Stade Brestois les 50 millions ou le Stade Rennais les 100 millions d’euros avec lesquels flirtent l’OGC Nice…

En dépit de l’incertitude qui règne autour des droits TV, qui bien souvent pèsent pour premier poste de recettes, les clubs de Ligue 1 sont solides sur les bases fondamentales donnant des raisons de croire à un retour plus ou moins long à plus d’équilibre financier. Juste faut-il pour ce faire, limiter les dépenses principalement en salaires. L’instauration d’un salary cap, souvent envisagé sans suite jusqu’ici, pourrait en ce sens y aider.

Les clubs de Ligue 1 qui ont battu leur record de chiffre d’affaires en 2023

Brest = 51,459 M€

Clermont = 45,966 M€

Le Havre = 19,199 M€

Lens = 85,059 M€

Lorient = 46,077 M€

Marseille = 258,360 M€

Montpellier = 52,522 M€

Nantes = 80,638 M€

Nice = 97,788 M€

Paris = 807,340 M€

Reims = 57,978 M€

Rennes = 109,054 M€

Strasbourg = 62,063 M€

Toulouse = 46,742 M€