OM, PSG, OL, Losc… Ce qu’ils vont recevoir de CVC au mois de juin 2024

Via l’accord noué entre le fonds CVC et la LFP pour sa régie commerciale, des clubs de Ligue 1 vont recevoir une nouvelle et dernière part de droits financiers.

L’Olympique Lyonnais le précisait dans le bilan financier de son premier semestre de la saison 2023-2024, que sous « conditions…. », il recevrait une nouvelle part du milliard et un peu plus, que doit distribuer le fonds d’investissement CVC, en contrepartie de l’acquisition de 13% des parts de la nouvelle régie commerciale de la Ligue de football professionnel. L’OL peut prétendre à 50 millions d’euros. Autant que l’OM. Ce qui portera au final la dotation pour ces deux clubs à 90 millions d’euros.

Le PSG, l’OL, l’OM, le Losc, l’ASM, l’OGCN et le Stade Rennais attendant un dernier versement

C’est moins que les 133,5 millions d’euros qu’espère le PSG au terme de cette saison 2023-2024. Il est le club qui titre les plus gros bénéfices de l’accord, avec les 16,5 millions d’euros reçus en 2022 et les 50 millions d’euros l’année suivante, cela portera le total du club à 200 millions d’euros. Restent avec eux les clubs européens au « closing » des opérations, le Losc, l’OGC Nice, le Stade Rennais et l’AS Monaco. En juin, 46 millions d’euros leur seront payés, portant leur total pour chacun à 80 millions d’euros.

Mais plus rien pour tous les autres clubs du foot professionnel français en vertu de l’accord noué avec CVC

Les autres ne peuvent plus prétendre à rien. Ceux de Ligue 1 qui y sont restés ont reçu deux fois 16,5 millions d’euros en 2022, puis en 2023. Les autres, les relégués de la Ligue 1 et les promus de la Ligue 2, un seul versement de 16,5 millions d’euros, en 2022.