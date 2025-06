OM. Luis Henrique la 5e, les 10 ventes les plus chères de l’histoire de l’OM

Luis Henrique est officiellement un joueur de l’Inter Milan.

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser le transfert de Luis Henrique vers l’Inter Milan. Cette transaction de 25 millions d’euros (23 millions plus 2 millions de bonus) propulse l’ailier brésilien au cinquième rang des ventes les plus lucratives de l’histoire du club phocéen, confirmant la stratégie de valorisation des actifs mise en place par la direction marseillaise.

Arrivé en provenance du Botafogo en 2020 pour environ 8 millions d’euros, Luis Henrique représente une belle opération financière pour l’OM. Le jeune ailier de 23 ans, qui n’avait pas toujours convaincu lors de ses premières saisons marseillaises, a su rebondir et séduire les dirigeants milanais par ses qualités techniques et sa polyvalence offensive.

Des talents révélés par l’Olympique de Marseille

Cette cession illustre un axe de la politique de recrutement et de développement menée par Pablo Longoria et ses équipes, qui misent épisodiquement sur de jeunes talents à fort potentiel de valorisation. Le cas Henrique démontre que même les joueurs qui peinent initialement à s’imposer peuvent devenir des actifs précieux avec du temps et un accompagnement adapté.

Le classement historique des ventes marseillaises révèle une constante : l’OM a souvent su identifier et développer des talents capables d’intéresser les plus grands clubs européens. Des légendes comme Didier Drogba et Franck Ribéry aux talents plus récents comme Michy Batshuayi, le club phocéen a bâti sa réputation sur sa capacité à faire émerger des joueurs de niveau international.

C’est toutefois moins vrai avec les récentes opérations d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort ou d’Iliman Ndiaye à Everton, qui ont échoué à s’imposer sous le maillot phocéen.

Les 10 ventes les plus chères de l’histoire de l’OM

1. Michy Batshuayi à Chelsea (2016-17) = 39 M€

2. Didier Drogba à Chelsea (2004-05) = 38,5 M€

3. Franck Ribéry au Bayern Munich (2007-08) = 30 M€

4. Frank Anguissa à Fulham (2018-19) = 24,85 M€

5. Luis Henrique à l’Inter Milan (2025-26) = 23 M€

6. Renan Lodi à Al-Hilal (2023-24) = 23 M€

7. Elye Wahi à l’Eintracht Francfort (2024-25) = 20 M€

8. Giannelli Imbula à Porto (2015-16) = 20 M€

9. Florian Thauvin à Newcastle (2015-16) = 18,35 M€

10. Iliman Ndiaye à Everton (2024-25) = 18 M€