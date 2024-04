L’OM inaugure un terrain de foot inspiré de Jul

Le quartier Vauban a un nouveau stade, du nom d’un supporter tragiquement décédé et à l’effigie du rappeur Jul.

C’est un nouveau lieu de rencontre pour les amateurs de football qui a été inauguré ce samedi dans le quartier Vauban à Marseille. Le stade Julien Baudon, baptisé en hommage à un jeune supporter de l’OM décédé en 2013, est devenu le deuxième terrain « Capitale du Foot » de la ville. Ce projet, soutenu par la Fondation de l’OM, « Treizième Homme », le label « d’Or et de Platine » de Jul et la ville de Marseille, a pour objectif de réhabiliter des équipements sportifs sous-utilisés ou vétustes pour en faire des espaces accessibles à tous.

L’OM et le labl de Jul contribuent à la rénovation d’un stade

Le design du terrain a été réalisé à l’effigie de l’artiste marseillais Jul, avec la contribution de « We Are Etendart ». Un choix qui vise à renforcer l’attractivité du lieu et à lui donner une identité propre. Désormais opérationnel, le terrain accueillera des activités sportives et culturelles dispensées par « Treizième Homme » et « We Are Etendart », ainsi que par des associations locales, tout au long de l’année.

« C’est une grande fierté d’inaugurer cette fresque exceptionnelle en plein cœur de Vauban », explique par communiqué, le maire des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, Olivier Fortin. « La Mairie de secteur s’est engagée, depuis plusieurs années, à rendre hommage à Julien Baudon et sa famille. Aujourd’hui, c’est une mise en lumière qui allie l’art et le sport que nous avons souhaité et je remercie l’ensemble de nos partenaires pour l’exécution de ce beau projet. C’est un reflet de notre ville, une mise en valeur de notre patrimoine sportif et culturel, et une rénovation qui ravira les Marseillaises et Marseillais ! »

Pablo Longoria était présent à l’événement ce samedi

L’inauguration du stade a été l’occasion de rendre hommage à Julien Baudon, un jeune supporter de l’OM originaire du quartier décédé en 2013 à l’âge de 25 ans. C’est son nom qui a été donné au stade. Sa famille est venue assister à l’événement, de même que le président de l’OM, Pablo Longoria.