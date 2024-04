OM: Ce que le transfert de Guendouzi va rapporter au PSG

Mattéo Guendouzi est définitivement transféré de l’OM à la Lazio.

En dépit de difficultés nées de l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’entraîneur, le milieu de terrain international français Mattéo Guendouzi est désormais un joueur de la Lazio, selon ce que rapporte le spécialiste des transferts Fabrizio Romano sur le réseau X. Prêté par l’OM au club de la capitale italienne, Guendouzi avait une clause d’achat quasi obligatoire, levée dans le cas où sa nouvelle équipe terminerait dans le top 10 de la Serie A.

Mattéo Guendouzi passe définitivement de l’OM à la Lazio

Sans même attendre cette issue, Guendouzi est donc devenu un joueur à part entière du collectif italien et ce transfert ainsi confirmé, va rapporter par effet de ricochet directement au club qui l’ont formé, dans le cadre du mécanisme de solidarité de la FIFA. Dont le PSG où Mattéo Guendouzi né à Poissy en banlieue parisienne, a évolué dès l’âge de six ans. Selon Fabrizio Romano, l’opération entre la Lazio et l’Olympique de Marseille s’élève en une indemnité de 13 millions d’euros et 5 millions de bonus possible.

Un transfert qui profite au PSG qui l’a formé

En ce cas, selon nos calculs, le Paris Saint-Germain va recevoir près de 130 000 euros à 180 000 euros en récompense des années passée par le joueur, aujourd’hui âgé de 25 ans, entre les murs de son centre de formation.