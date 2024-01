OM: Aubameyang dévoile le nouveau maillot de l’équipe esport

L’Olympique de Marseille évolue aussi sur les terrains du esport, via son partenariat noué avec la structure suisse DBS, initié en 2022 et prolongé au début du mois d’octobre dernier. L’équipe évolue sur les tournois de foot sur console, notamment en championnat eLigue 1. Pour se présenter face à l’adversité elle a son propre équipement sportif.

Le maillot de l’OM esport avec Aubameyang pour jouer les modèles

Et depuis ce 1er janvier, un nouveau maillot avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang pour jouer les ambassadeurs. C’est lui qui est à la présentation du modèle révélé sur les réseaux sociaux ce lundi. Le maillot s’inspire des footballeurs de Genaro Gattuso. Il est signé du même équipementier Puma, le fond est classiquement blanc et du bleu ciel en couleur secondaire s’y ajoute, en cercle autour des bras et du col rond. Et en ligne épaisses et verticales au centre.

Même équipementier et sponsor majeur que la section football

Du bleu plus foncé, qui n’est pas sans rappeler celui du maillot extérieur des joueurs phocéens, complète l’ensemble, notamment pour marqueur du sponsor CMA CGM, là encore à l’identique de la section football. La tunique sera disponile à la commercialisation dans une semaine, à partir du 8 janvier.