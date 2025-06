OM, ASSE, FC Metz... Les décisions de la DNCG ce jeudi

Quatre clubs concernés et quatre passage validés devant la DNCG ce jeudi.

La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a rendu de nouvelles décisions ce jeudi concernant l’examen des finances des clubs professionnels français pour la saison 2025-2026. C’est la quatrième journée d’audition des clubs de l’élite et comme la veille pour les formations bretonnes, l’examen s’est passé ce jour sans encombre.

Du côté de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le promu FC Metz ont obtenu un satisfecit de la commission de contrôle des clubs professionnels. Les deux formations échappent à toute sanction et pourront aborder la nouvelle saison sans contrainte particulière imposée par le gendarme financier du football français.

Pas de contrainte pour les clubs auditionnés, en Ligue 1 comme en Ligue 2

Pour l’OM, cette décision intervient dans un contexte où le club phocéen a mené une politique de transferts ambitieuse ces dernières saisons. Le retour en Ligue des champions et les perspectives financières que cela suppose permet à la formation marseillaise d’envisager sereinement ses projets sportifs. Le FC Metz, de son côté, voit ses efforts de gestion récompensés. Le club lorrain, qui navigue entre les deux divisions depuis plusieurs années, semble avoir trouvé un équilibre économique satisfaisant aux yeux de la DNCG.

En Ligue 2, l’AS Saint-Etienne malgré la relégation et le Pau FC bénéficient également d’un avis favorable. Les Verts, vont pouvoir se reconstruire pour retrouver au plus vite l’élite du football français. Le Pau FC visera plutôt de se maintenir à son niveau de championnat.

La DNCG poursuivra dans les prochains jours l’examen des dossiers des autres formations de Ligue 1 et Ligue 2, avec des décisions attendues pour l’ensemble du football professionnel français. Jusqu’ici, il n’y a pas eu de sanctions notables à l’encontre des clubs reçus, mais certains angoissent avant de passer le grand oral tant redouté.