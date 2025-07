OM – ASSE deuxième meilleure audience de la saison de Ligue 1

Succès d’audience pour BeIn Sports avec la diffusion du match OM – ASSE en février.

Le match Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne du 15 février dernier a enregistré la deuxième meilleure audience de la saison 2024-2025 de Ligue 1 et la meilleure pour BeIn Sports.

Cette rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne a confirmé l’attrait du public pour les grandes affiches du championnat français. Avec près de 700 000 téléspectateurs (698 000 précisément), ce match se classe au deuxième rang des audiences de la saison en Ligue 1 les deux chaînes (BeIn Sports et DAZN) confondues.

La vague 49 de mesure d’audience révèle des résultats positifs pour l’offre du groupe audiovisuel qatari. La Ligue 1 a touché 10 millions de téléspectateurs uniques sur la période, avec OM – ASSE en tête des performances.

Succès d’audience aussi pour le Clasico

La chaîne a également enregistré des records sur d’autres compétitions, notamment la Liga avec 11,5 millions de téléspectateurs uniques touchés. Le Clasico espagnol du 11 mai a établi la deuxième meilleure audience historique avec 899 000 téléspectateurs en moyenne.

Les compétitions EPCR (Champions Cup et Challenge Cup) maintiennent leur attractivité avec 4,6 millions de téléspectateurs uniques, après avoir enregistré une audience historique lors d’Exeter – Toulouse le 15 décembre (430 000 téléspectateurs en moyenne).