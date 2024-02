OM: 56 recrues, 140M€ de déficit les chiffres de Longoria sur le mercato

Si le mercato est son terrain de jeu favori, Pablo Longoria alterne souffle le chaud et le plus frais.

L’Olympique de Marseille a connu une activité frénétique sur le marché des transferts depuis l’arrivée de Pablo Longoria en 2020. En quatre saisons, le club a enregistré 56 arrivées et 70 départs, soit un total de 126 mouvements, le plaçant troisième club de Ligue 1 le plus actif derrière Nice et le PSG, selon les données de Transfermarkt.

56 arrivées, 70 départs depuis que Longoria est à l’OM

Cette hyperactivité s’est accompagnée d’un turn-over important : 28% des recrues (soit 16 joueurs) ont déjà quitté la Canebière, dont certains après une seule saison. Le bilan financier est également notable : l’OM a investi 294M€ pour un total de 150M€ récupérés, soit un déficit de plus de 140M€. Ce chiffre place le club en deuxième position derrière le PSG en termes de pertes sur le mercato.

Au club depuis 2020 en tant que directeur sportif puis président

Pablo Longoria est arrivé au mois de juillet 2020 à l’Olympique de Marseille, en prenant la suite de son compatriote Andoni Zubizarreta. D’abord directeur sportif au service de Jacques-Henri Eyraud, il a pris la suite de ce dernier à la présidence du club à compter du mois de février 2021. Poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.