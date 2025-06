OL. Rayan Cherki le 6e, les 10 ventes les plus chères de l’histoire de l’OL

Rayan Cherki quitte officiellement l’OL pour Manchester City.

Le départ de Rayan Cherki vers Manchester City marque la fin d’une époque pour l’Olympique Lyonnais. Formé au club depuis l’âge de 9 ans, le milieu offensif néo-international français rejoint les rangs des Citizens pour un montant de 42,5 millions d’euros hors bonus, se hissant directement au sixième rang des transferts les plus lucratifs de l’histoire rhodanienne.

Ce transfert illustre parfaitement la politique de formation de l’OL, capable de transformer un jeune talent en actif financier majeur. Arrivé à l’Academy en 2010, Cherki aura passé quinze années dans le Rhône avant de franchir le pas vers l’élite européenne. L’opération comprend une part variable non négligeable avec 6 millions d’euros de bonus, ainsi qu’une clause d’intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Ce départ s’inscrit dans une longue tradition lyonnaise de valorisation de ses actifs. Depuis vingt ans, le club rhodanien a su transformer ses pépites en liquidités substantielles, alimentant un modèle économique basé sur la formation et la revente.

Tanguy Ndombélé au sommet des cessions de l’OL

Tanguy Ndombélé reste le transfert le plus rémunérateur avec ses 62 millions d’euros générés lors de son passage à Tottenham en 2019. Alexandre Lacazette et Ferland Mendy complètent le podium, confirmant l’attractivité des joueurs lyonnais sur le marché européen. Plus récemment, Bradley Barcola (45 millions vers le PSG) et Lucas Paquetá (43 millions vers West Ham) ont maintenu cette tradition lucrative.

Le cas Cherki illustre également l’attractivité croissante de Manchester City, devenu une destination de choix pour les jeunes talents européens. Le projet sportif des Citizens, porté par Pep Guardiola, et leurs moyens financiers considérables en font un acteur incontournable du marché des transferts.

Si ce départ peut susciter des regrets chez les supporters lyonnais, il s’inscrit dans une logique économique incontournable, pour un club financièrement exsangue. À 21 ans, Cherki arrive à un moment charnière de sa carrière soutenue sa première titularisation sous le bleu maillot de l’équipe de France.

Les 10 ventes les plus chères de l’histoire de l’OL

Tanguy Ndombélé à Tottenham Hotspur (2019-20) = 62 M€

Alexandre Lacazette à Arsenal FC (2017-18) = 53 M€

Ferland Mendy à Real Madrid (2019-20) = 48 M€

Bradley Barcola à Paris Saint-Germain (2023-24) = 45 M€

Lucas Paquetá à West Ham United (2022-23) = 42,95 M€

Rayan Cherki à Manchester City (2025-26) = 42,5 M€

Bruno Guimarães à Newcastle United (2021-22) = 42,10 M€

Corentin Tolisso à Bayern Munich (2017-18) = 41,50 M€

Michael Essien à Chelsea FC (2005-06) = 38 M€